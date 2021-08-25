Московскому региону пообещали «великолепие» погоды на выходных

В Москве и Подмосковье в выходные ожидается теплая летняя погода. Столбик термометра может подняться до +27 градусов. Об этом главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова сообщила РИА «Новости».

На следующей неделе температура в московском регионе тоже будет выше нормы градуса на четыре. Но теплых дней еще нужно дождаться.

По прогнозу синоптика, грядущий четверг станет самым неблагоприятным днем на этой неделе. Во всем виноваты атмосферные фронты. Но уже в пятницу днем погода наладится и осадков не будет. В Москве ожидается дневная температура +24…+26 градусов.

«В субботу и воскресенье будет великолепная погода, настоящая летняя», — пообещала Позднякова.

В воскресенье в московском регионе температура может подняться до +22…+27 градусов.

«Сохранится свежий восточный ветер, 5–10 метров в секунду», — добавила метеоролог.

В центре погоды «Фобос» ранее предупредили, что в ближайшие дни в Центральной России ожидается температура, близкая к показателям второй половины сентября. Столбик термометра в столице может понизиться до +10 градусов.