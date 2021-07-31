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    31 июля 2021, 10:27

    Московскому региону пообещали теплую субботу без осадков

    Александр Блинов

    В Москве и Подмосковье в субботу ожидается теплая погода с температурой до +28 градусов. День пройдет без осадков. Об этом ведущий сотрудник центра «Фобос» Михаил Леус сообщил РИА «Новости».

    Московскому региону пообещали теплую субботу без осадков

    Столичный регион сегодня окажется под влиянием небольшого гребня антициклона. В Москве столбик термометра поднимется до +25…+27 градусов. В Московской области температура составит +23…+28 градусов.

    Осадков в субботу не прогнозируется. Облачность переменная, а ветер — юго-западный, со скоростью четыре-девять метров в секунду, но днем порывы могут усилиться до 12 метров в секунду.

    Атмосферное давление немного поднимется — до 742 миллиметров ртутного столба, но это пока еще ниже нормы, отметил Леус.

    Гидрометцентр ранее сообщил, что теплая погода в августе ожидается по всей России. Отрицательных аномалий в целом нигде не наблюдается, отметил синоптик Роман Вильфанд. Ранее он же пообещал теплые ночи в Москве.

    Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» ранее подвели погодные итоги июля. Самым жарким днем месяца стало 14 июля.