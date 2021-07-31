Московскому региону пообещали теплую субботу без осадков

В Москве и Подмосковье в субботу ожидается теплая погода с температурой до +28 градусов. День пройдет без осадков. Об этом ведущий сотрудник центра «Фобос» Михаил Леус сообщил РИА «Новости».

Столичный регион сегодня окажется под влиянием небольшого гребня антициклона. В Москве столбик термометра поднимется до +25…+27 градусов. В Московской области температура составит +23…+28 градусов.

Осадков в субботу не прогнозируется. Облачность переменная, а ветер — юго-западный, со скоростью четыре-девять метров в секунду, но днем порывы могут усилиться до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление немного поднимется — до 742 миллиметров ртутного столба, но это пока еще ниже нормы, отметил Леус.

Гидрометцентр ранее сообщил, что теплая погода в августе ожидается по всей России. Отрицательных аномалий в целом нигде не наблюдается, отметил синоптик Роман Вильфанд. Ранее он же пообещал теплые ночи в Москве.

Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» ранее подвели погодные итоги июля. Самым жарким днем месяца стало 14 июля.