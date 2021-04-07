Московскому региону пообещали «супервесну» на выходных

Много солнца, +16 градусов и никаких осадков — такой прогноз синоптики дали на ближайшие выходные для Москвы и области. Потепление специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал «супервесной».

В московский регион к выходным придет антициклон. Он принесет с собой много солнца. Будет дуть теплый южный ветер. Днем — от +11 градусов до +16 градусов. Ночами — от нуля до +5 градусов.

«На следующей неделе очаг высокого давления и вовсе принесет нам настоящую „супервесну“, когда днем воздух будет прогреваться до +15...+20 градусов», — рассказал Тишковец РИА «Новости».

Он добавил, что в субботу и воскресенье, а также в начале следующей недели будет идеальная весенняя погода. В Москву и Подмосковье продолжит поступать теплый и сухой воздух из пустынь Средней Азии.

В среду, 7 апреля, в российской столице +9…+11 градусов. После обеда возможны осадки. В четверг погода испортится. Будет пасмурно, ожидает дождь и даже снег. По данным центра погоды «Фобос», 8 апреля температура воздуха составит +2…+6 градусов. В пятницу погода начнет улучшаться. Будет ясно, днем до +10 градусов.