Антилоп бонго из Красной книги начнут разводить в Московском зоопарке

Работники Московского зоопарка начнут разводить в нем краснокнижных антилоп бонго — самых крупных антилоп в мире. Заметка об этом появилась на сайте мэра Москвы.

Таких антилоп в Московском зоопарке будут размножать впервые. Для этого самца, которого зовут Кову, привезли в центр воспроизводства редких видов животных, расположенный под Волоколамском. По прогнозам разводчиков, он должен составить пару самке Грейси. До этого момента Грейси жила в одиночестве.

Кову же ранее жил в Германии, а в Россию попал в специальном грузовике, где у него всегда были еда и вода.

«Самец быстро освоился в новом доме, он чувствует себя хорошо. Теперь у нас содержатся два бонго — Кову и Грейси. Они сейчас живут в закрытом вольере под одной крышей, но пока разделены перегородкой. Антилопы общаются через стенку, постепенно привыкая друг к другу», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Весной пару ожидают совместные прогулки. Специалисты ожидают, что именно эта пара даст потомство. А вот желающих посмотреть на Кову и Грейси пока к ним пускать не будут — чтобы не мешать животным.