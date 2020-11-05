В связи с похолоданием, которое ожидается на следующей неделе, московским водителям лучше поменять летнюю резину на зимнюю. Об этом автолюбителей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог сообщил ТАСС, что в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в начале следующей недели прогнозируется ночное похолодание на 7–8 градусов и дневное — на 4–6 градусов.

Вильфанд напомнил об особенностях летней резины, которая при температуре -5 градусов «начинает деревенеть, сцепление с асфальтовым покрытием становится небольшим, а тормозной путь увеличивается».

Гидрометцентр обещает в Москве днем в четверг и пятницу 7–9 градусов тепла, в субботу — 9–11 градусов тепла, в воскресенье — 6–11 градусов тепла, в понедельник и вторник — 2–7 градусов тепла.

В Москве и Подмосковье из-за сильного ветра с ночи 5 ноября до 01:00 субботы 7 ноября был объявлен «желтый» уровень» погодной опасности.