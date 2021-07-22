Московский НПЗ вносит вклад в экологию морских перевозок
Московский нефтеперерабатывающий завод начал производить востребованное на рынке судовое топливо с высокими экологическими характеристиками. Благодаря пониженному содержанию серы его смогут применять на внутренних и международных маршрутах морских перевозок.
Первую партию топлива на 10 тысяч тонн оператор «Газпромнефть Марин Бункер» отгрузил в порту Санкт-Петербурга.
До конца года на заводе запланировали изготовить до 100 тысяч тонн судового топлива. Его производят по собственной рецептуре компании.
Выпуск современного топлива — результат модернизации Московского НПЗ «Газпром нефти». Здесь заранее установили современное оборудование.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что завод стал ярким примером социально ответственного предприятия.
Сегодня ответственное отношение столичных промышленников к экологии проявляется во всем: и в выпуске более экологичной продукции, и в значительной модернизации производств с использованием зеленых технологий
Например, после запуска биологических очистных сооружений «Биосфера» завод перешел на замкнутый цикл водообращения. Это помогло значительно сократить потребление воды.
«А введя в эксплуатацию комплекс „Евро+“, предприятие существенно снизило нагрузку на окружающую среду», — подчеркнул Прохоров.
Преимущества
«Газпром нефть» — одна из первых в России компаний, которая вывела на рынок низкосернистое судовое топливо. Оно отвечает всем глобальным экологическим требованиям.
Благодаря высокому качеству и оптимальным рецептурам продукция пользуется стабильным спросом. Ее поставляют в большинство российских портов, сообщил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.
Освоение производства нового гибридного топлива Московским НПЗ вслед за Омским НПЗ дает нам возможность оптимизировать логистику и расширить географию реализации
Это, по его словам, обеспечит российский рынок морских перевозок дополнительными объемами высококачественного отечественного продукта.
А генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер подчеркнул, что завод постоянно работает над обновлением оборудования и повышением своей эффективности.
Это позволяет предприятию гибко реагировать на запросы рынка и продолжать расширять ассортимент.
Особенно важен вклад работников, которые предложили идею и создали рецептуру новой продукции. Экологичное судовое топливо пополнило линейку наряду с зимним дизельным топливом и высокооктановым бензином G-Drive 100, которые начали производить в начале года
По итогам прошлого года «Газпром нефть» в 3,5 раза увеличила реализацию низкосернистых и ультранизкосернистых судовых топлив — до 1,1 миллиона тонн, тем самым обеспечив свыше 20% потребности российского судоходного рынка.