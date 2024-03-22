Экология 22 марта 2024, 15:50 Московский НПЗ совершенствует технологии сбережения водных ресурсов Автор фото: Стоян Васев

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Сегодня, 22 марта, во всем мире отмечается тематический День воды. Столичные предприятия рассказывают об успехах в сфере сохранения водных ресурсов.

Московский НПЗ выполнил модернизацию системы водопотребления. На предприятии завершили программу обновления блоков оборотного водоснабжения, используемых для охлаждения воды и снабжения ей технологических установок. Современные конструкции гидротехнических сооружений и природоохранные решения исключают потери и помогают сохранять водные ресурсы.

Все оборудование и системы управления, установленные в рамках обновления, — отечественного производства. Новые конструкции обеспечат работу установок будущего комплекса глубокой переработки нефти — ключевого проекта заключительного этапа модернизации МНПЗ. Его реализация позволит предприятию перейти на безотходное производство. Блоки оборотного водоснабжения предыдущего экологического поколения выведут из эксплуатации и демонтируют.

Автор: Стоян Васев

Новые блоки оборудовали герметичными нефтеотделителями закрытого типа, благодаря которым при очистке воды все нефтепродукты возвращаются в производство. Комплекс отличается минимальной протяженностью коммуникаций и оснащен модульными секционными градирнями, обеспечивающими оптимальный режим охлаждения. Все эти решения позволяют свести к минимуму воздействие на окружающую среду. Объекты оборудованы автоматизированной системой управления и противоаварийной защитой.

«Обновление системы водоснабжения — еще один проект масштабной модернизации Московского НПЗ, которая предусматривает реконструкцию технологического оборудования и производственной инфраструктуры. Новые объекты повысили надежность обеспечения предприятия водными ресурсами и позволили дополнительно сократить воздействие на окружающую среду», — отметил заместитель генерального директора Московского НПЗ Олег Лазарев.