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    22 марта 2022, 19:15

    Московский НПЗ сократил водопотребление благодаря повторному использованию

    Оксана Кириллова

    Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) к 2022 году сократил расход воды благодаря ее повторному использованию. Водопотребление снизилось более чем на 13 миллионов кубометров (для сравнения: примерный объем двух химкинских водохранилищ) менее чем за пять лет.

    Московский НПЗ сократил водопотребление благодаря повторному использованию

    Это стало возможным благодаря работе биологических очистных сооружений «Биосфера». Этот комплекс очищает промышленную воду, дождевые и ливневые стоки с эффективностью до 99,9% и позволяет повторно использовать их в производственном цикле.

    «Биосфера» — это российская система, технологии которой включают стадии последовательной очистки воды. На первом этапе промышленная вода, дождевые и ливневые стоки смешиваются и проходят сквозь блок напорной флотации. Здесь из воды мощным потоком воздуха удаляют механические примеси. После — в мембранном биореакторе — специальные микроорганизмы поглощают и перерабатывают остатки нефтепродуктов. Наконец, воду последовательно пропускают через угольные фильтры и блоки обратного осмоса, проводят обеззараживание ультрафиолетом. После полной очистки вода возвращается в производственный цикл. Технологии «Биосферы», разработанные российскими учеными, отмечены Министерством природы России и Правительством Москвы.

    «Газпром нефть» считает важной задачей последовательное снижение потребления воды в работе нефтеперерабатывающих предприятий.

    Во вторник, 22 марта, отмечается Всемирный день водных ресурсов. В этот день принято поднимать вопросы сохранения запасов пресной воды в природе и проводить природоохранные мероприятия.

    Известно, что 70% поверхности Земли покрыто водой, при этом запасы пресной воды составляют всего 2,5%. Россия располагает четвертью запасов пресной воды. Это накладывает на людей особую ответственность за сохранение водных ресурсов во всех сферах: от пользования водой в квартире до водопотребления на промышленных предприятиях.