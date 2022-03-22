Московский НПЗ сократил водопотребление благодаря повторному использованию

Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) к 2022 году сократил расход воды благодаря ее повторному использованию. Водопотребление снизилось более чем на 13 миллионов кубометров (для сравнения: примерный объем двух химкинских водохранилищ) менее чем за пять лет.

Это стало возможным благодаря работе биологических очистных сооружений «Биосфера». Этот комплекс очищает промышленную воду, дождевые и ливневые стоки с эффективностью до 99,9% и позволяет повторно использовать их в производственном цикле.

«Биосфера» — это российская система, технологии которой включают стадии последовательной очистки воды. На первом этапе промышленная вода, дождевые и ливневые стоки смешиваются и проходят сквозь блок напорной флотации. Здесь из воды мощным потоком воздуха удаляют механические примеси. После — в мембранном биореакторе — специальные микроорганизмы поглощают и перерабатывают остатки нефтепродуктов. Наконец, воду последовательно пропускают через угольные фильтры и блоки обратного осмоса, проводят обеззараживание ультрафиолетом. После полной очистки вода возвращается в производственный цикл. Технологии «Биосферы», разработанные российскими учеными, отмечены Министерством природы России и Правительством Москвы.

«Газпром нефть» считает важной задачей последовательное снижение потребления воды в работе нефтеперерабатывающих предприятий.

Во вторник, 22 марта, отмечается Всемирный день водных ресурсов. В этот день принято поднимать вопросы сохранения запасов пресной воды в природе и проводить природоохранные мероприятия.

Известно, что 70% поверхности Земли покрыто водой, при этом запасы пресной воды составляют всего 2,5%. Россия располагает четвертью запасов пресной воды. Это накладывает на людей особую ответственность за сохранение водных ресурсов во всех сферах: от пользования водой в квартире до водопотребления на промышленных предприятиях.