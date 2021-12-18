Московский НПЗ поделился опытом использования экотехнологий

В России активно развиваются наилучшие доступные технологии. В частности, они активно захватывают сектор экомониторинга. Станции, следящие за чистотой воздуха, могут быть оборудованы в качестве технических комплексов на крупных предприятиях, а также могут быть компактно размещены в простом микроавтобусе. Один из примеров серьезного отношения к экологии — Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ).

На первый взгляд, обычный микроавтобус, на деле — передвижная станция мониторинга. Вместо привычных сидений здесь датчики и мониторы. Мобильная лаборатория в моменте определяет качество атмосферного воздуха. Станция умеет определять все эти ингредиенты даже на ходу, при скорости до 15 км/ч.

Существуют примеры и стационарных установок экомониторинга. Так, датчики на Московском нефтеперерабатывающем заводе установлены на всех агрегатах. В режиме онлайн данные о качестве воздуха передаются в автоматизированный центр мониторинга и сразу же — надзорным органам. Здесь за показателями следят люди. Под удалённым контролем — каждый механизм.

Все это — примеры наилучших доступных технологий. В мире так называют технологии, которые вобрали в себя лучшие достижения науки и техники, с прицелом на охрану окружающей среды.

«Когда для России писали справочник по наилучшим доступным технологиям, автоматические системы описывали на примере Москвы, а системы для отрасли — на примере Московского нефтеперерабатывающего завода. Для России это важно, поскольку есть пример, есть на что посмотреть, как это работает, насколько стабильны данные», — рассказала заместитель директора по научной работе НИИ «Центр экологической промышленной политики» Татьяна Гусева.

С примерами таких технологий эксперты ознакомились и на других объектах предприятия. За замкнутый цикл использования воды отвечают биологические очистные сооружения «Биосфера», которые возвращают в производство 80% воды. За три года предприятие сэкономило более 10-и миллионов тонн — по объему это два химкинских водохранилища.

«В части биологических очистных сооружений, внедрение мембранного биореактора и технологий обратного осмоса позволили нам повысить степень очистки сточной воды до 99,9% и сократить объемы потребления воды на 75% в год», — рассказал руководитель проекта «Экологическая модернизация» МНПЗ Юрий Ерохин.

Показатели сделали МНПЗ примером для нефтеперерабатывающей отрасли. Опыт предприятия даже внесли в справочник по наилучшим доступным технологиям.

«В проект „Зеленые кейсы“ могут войти практически все технологии, которые мы сегодня увидели, реализованные на этой промышленной площадке, поскольку они направлены на повышение ресурсной эффективности, на увеличение глубины переработки сырья», — отметила заместитель директора НИИ «Центр экологической промышленной политики» Арина Волосатова.

Экологический путь, по которому идет завод — возможность оказаться на страницах альманаха «Зеленые кейсы». В нем собраны реальные примеры экодисциплины. Высокая планка ставит и новые цели. Так, до 2025 года здесь планируют полностью перейти на безотходное производство.