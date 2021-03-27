Московский Кремль погасил огни ради «Часа Земли». Видео

Внешнее освещение Московского Кремля выключили в рамках глобальной экологической акции «Час Земли», которая продлилась с 20:30 до 21:30 по московскому времени. В соцсетях появилось видео ночного Кремля.

«Час Земли» проводится ежегодно. Акцию запустил Всемирный фонд дикой природы, чтобы напомнить об ответственном отношении к окружающей среде.

Участники акции на всей планете в одно и то же время выключают электричество на один час. На узнаваемых символах городов гаснет декоративная подсветка.

По решению Владимира Путина Московский Кремль участвует в акции с 2013 года, сообщили в пресс-службе адмпнистрации президента.

Всего в столице отключили подсветку двух тысяч зданий. Погасли огни в Москва-Сити, Доме правительства и других местах.

В Петербурге в «Час Земли» центр города также погрузился в темноту.