Московские улицы превратились в реки из-за ливня. Видео

В некоторых районах Москвы из-за сильного ливня начался потоп. Улицы залило, а мосты превратились в водопады. Кадры бушующей непогоды опубликовал «360».

Подтопило Нижегородскую и Волочаевскую улицы, шоссе Энтузиастов, эстакаду Северо-Восточной хорды у станции метро «Ботанический сад» и другие районы столицы.

«Водопад — у выхода из метро и МЦК, у остановок», — рассказали очевидцы.

В соцсетях москвичи писали, что из-за высокого уровня воды по затопленным участкам можно вполне передвигаться на лодке.