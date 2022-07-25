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    25 июля 2022, 20:58

    Московские улицы превратились в реки из-за ливня. Видео

    Сильный ливень в Москве затопил улицы

    Александра Ломейко

    В некоторых районах Москвы из-за сильного ливня начался потоп. Улицы залило, а мосты превратились в водопады. Кадры бушующей непогоды опубликовал «360».

    Подтопило Нижегородскую и Волочаевскую улицы, шоссе Энтузиастов, эстакаду Северо-Восточной хорды у станции метро «Ботанический сад» и другие районы столицы.

    «Водопад — у выхода из метро и МЦК, у остановок», — рассказали очевидцы.

    В соцсетях москвичи писали, что из-за высокого уровня воды по затопленным участкам можно вполне передвигаться на лодке.