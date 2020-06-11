Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ливня и ветра
Московские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемых грозы и сильного ветра. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».
По данным заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, ожидаются осадки в количестве до 25 миллиметров и порывы ветра до 20 метров в секунду.
Бирюков уточнил, что «в городе приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций».