Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ливня и ветра

По данным заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, ожидаются осадки в количестве до 25 миллиметров и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Бирюков уточнил, что «в городе приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций».