Экология 24 августа 2023, 13:06 Московская прокуратура начала проверку после гибели рыбы в пруду в Лианозове Природоохранная прокуратура Москвы начала проверку после гибели рыбы в Алтуфьевском пруду Пресс-служба прокуратуры Москвы

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В районе Лианозово в Алтуфьевском пруду реки Самотека погибла вся рыба. Причину выяснят сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

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Специалисты уже взяли пробы воды, осмотрели места возможных источников негативного воздействия и выполнили другие необходимые действия.

Ранее стало известно, что крупные пауки-осы с лапами до пяти сантиметров появились в Подмосковье. Дачники опасаются укусов и стараются держаться от них подальше. За лето в Министерство экологии Московской области поступило множество обращений, связанных с появлением этих редких для региона членистоногих.