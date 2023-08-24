24 августа 2023, 13:06
Московская прокуратура начала проверку после гибели рыбы в пруду в Лианозове
Природоохранная прокуратура Москвы начала проверку после гибели рыбы в Алтуфьевском пруду
В районе Лианозово в Алтуфьевском пруду реки Самотека погибла вся рыба. Причину выяснят сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.
«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
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Специалисты уже взяли пробы воды, осмотрели места возможных источников негативного воздействия и выполнили другие необходимые действия.
Ранее стало известно, что крупные пауки-осы с лапами до пяти сантиметров появились в Подмосковье. Дачники опасаются укусов и стараются держаться от них подальше. За лето в Министерство экологии Московской области поступило множество обращений, связанных с появлением этих редких для региона членистоногих.
Прокуратура РФ
Экология
Москва 2023
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