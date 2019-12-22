«Московская погода заблудилась в октябре». Гидрометцентр спрогнозировал новый температурный рекорд

Погода в московском регионе — не декабрьская. Скорее, сейчас в столице и Подмосковье — метеорологический октябрь. Об этом рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Совершенно определенно можно сказать, что московская погода заблудилась где-то в октябре и ожидается совершенно не типичная для декабря такая серая, несколько дождливая погода и очень теплая. В ближайшую ночь ожидается температура +3…+5 градусов в Москве. А днем — вообще невероятные +6… +8 градусов. По всей видимости, рекорд, который до этого стоял, в понедельник будет побит», — рассказал метеоролог.

По его словам, в начале недели ожидается туман и умеренный дождь. Существенно погода не изменится и во вторник. Будет идти тот же небольшой умеренный дождь. Температура и ночью, и днем ожидается на уровне +4… +6 градусов. В среду, 25 декабря, ожидается небольшое понижение температуры. И днем, и ночью будет +2… +4 градуса, но уже преимущественно без осадков.

Дальнейшее небольшое понижение температуры произойдет во второй половине недели. Существенным оно не будет. По предварительным расчетам, уже в четверг, 26 декабря, ночные температуры будут отрицательными, от 0 до -5 градусов по шкале Цельсия. Дневные — немного положительными, от 0 до +2 градусов. В дальнейшем прогнозируется ежедневное понижение температуры на один градус.

«Это более зимний режим погоды, но все равно температурный фон будет превышать многолетние значения на 8-9 градусов. Очень теплая погода», — добавил Вильфанд.

Надежды на снег в Москве и Подмосковье пока нет. Что касается Нового года — нужно еще немного подождать, чтобы дать точный прогноз. Пока снега не предвидится. Теплую погоду обеспечивает влажный воздух который идет в регион со Средиземноморья, добавил синоптик.