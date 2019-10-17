Московская погода побила температурный рекорд 130-летней давности

В Москве на следующей неделе начнется предзимье Подробнее

По словам собеседника агентства, воздух на ВДНХ, где расположена базовая метеостанция российской столицы, прогрелся к 14:00 почти до +18 градусов.

«Таким образом, превзойден максимум за всю историю метеонаблюдений в Москве, который был установлен 17 октября 1889 года — 17,4 градуса», — пояснил представитель метеобюро.

Последним теплым днем в московском регионе станет воскресенье, когда воздух прогреется до +11…+12 градусов, что выше климатической нормы на три-четыре градуса.

Уже на следующей неделе в столичном регионе начнется период предзимья.

Температура воздуха снизится сразу на пять-шесть градусов, а к четвергу столбики термометра не поднимутся выше +6…+8 градусов, а ночью останутся на отметке +2 градуса.