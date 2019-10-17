  • Московская погода побила температурный рекорд 130-летней давности

    17 октября 2019, 16:13

    Анатолий Минкин

    Теплая погода, которая установилась в Москве, уже привела к тому, что четверг стал самым теплым днем за последние 67 лет. Но на этом рекорды не закончились. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро, сегодня синоптики зафиксировали максимальную температуру для этого дня за последние 130 лет.
    Московская погода побила температурный рекорд 130-летней давности

    В Москве на следующей неделе начнется предзимье

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    По словам собеседника агентства, воздух на ВДНХ, где расположена базовая метеостанция российской столицы, прогрелся к 14:00 почти до +18 градусов.

    «Таким образом, превзойден максимум за всю историю метеонаблюдений в Москве, который был установлен 17 октября 1889 года — 17,4 градуса», — пояснил представитель метеобюро.

    Последним теплым днем в московском регионе станет воскресенье, когда воздух прогреется до +11…+12 градусов, что выше климатической нормы на три-четыре градуса.

    Уже на следующей неделе в столичном регионе начнется период предзимья.

    Температура воздуха снизится сразу на пять-шесть градусов, а к четвергу столбики термометра не поднимутся выше +6…+8 градусов, а ночью останутся на отметке +2 градуса.