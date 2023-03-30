Экология 30 марта 2023, 11:05 Московская область вышла в лидеры по объему торговли пластиковыми отходами

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В число лучших также вошли Свердловская область, Москва, Волгоградская область, Приморский край, Удмуртия, Красноярский край.

Участники Электронной торговой площадки по купле-продаже вторичных ресурсов (ЭТП) выставили лотов в категории полимеры на 100 млн рублей. Российский экологический оператор назвал десять российских регионов с крупнейшими лотами общей суммой 18,7 млн рублей.

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«Количество организаций, пользующихся Биржей вторичных материальных ресурсов, которую РЭО представил менее пяти месяцев назад, уже превысило 640, они разместили лотов на 470 млн рублей. Большую часть из них составляют полимерные отходы — ПЭТ, ПНД, ПП, пленка, гранулы, крошка. Абсолютным лидером по размещенным лотам в этой категории вторресурсов стала Московская область. Компании из этого региона разместили лоты в категории ПНД на 4,7 млн рублей и ПП на 2,5 млн рублей. ЭТП продолжает развиваться, чтобы стать еще более эффективным инструментом в отрасли по обращению с отходами, а также сделать рынок более прозрачным и стимулировать процесс исполнения расширенной ответственности производителей (РОП) в рамках формирования экономики замкнутого цикла», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Московская область разместила 4 лота в категории ПНД (HDPE) на сумму 4 700 000 рублей и 3 на 2 520 000 рублей (ПП), Свердловская — 5 лотов на 3 700 000 рублей (Прочее/Отходы полимерные) и 2 на 1 820 000 рублей (ПЭТ), Москва — 2 лота на 2 700 001 рублей (ПНД) и 3 лота на 350 001 рублей (ПЭТ), Волгоградская — 9 лотов на 1 426 300 рублей (ПЭТ), Приморский край — 3 лота на 1 250 200 рублей (ПЭТ), Удмуртия — 4 лота на на 167 000 рублей (ПЭТ) и Красноярский край — 2 лота на 145 000 рублей (ПП).

«По данным на начало февраля 2023 года, количество пользователей на ЭТП составило 643, размещено лотов — 275, на общую сумму — 470 миллионов рублей», — сказал руководитель проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов.

Электронная торговая платформа РЭО начала работать в сентябре 2022 года. На ней представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП.