Экология 11 января 2023, 10:10 Московская область стала лидером по количеству контейнерных площадок для мусора в России

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В топ-5 также вошли Ростовская и Нижегородская области

Российский экологический оператор представил список ведущих регионов по количеству контейнерных площадок для сбора отходов. В топ вошли пять субъектов. Это Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Нижегородская область. В общей сложности во всех регионах страны оборудовано более 960 тысяч контейнерных площадок.

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Данные об этом отражены в федеральной схеме по обращению с отходами, которую разработал Российский экологический оператор. Схема представляет интерактивную карту, созданную на основе данных, предоставленных регионами, анализа территориальных схем по обращению с отходами, а также сведений региональных операторов, которые занимаются вывозом и утилизацией мусора.

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В топ-5 регионов, лидирующих по количеству контейнерных площадок, первое место заняло Подмосковье. Там оборудовано 58 тысяч таких объектов, в Москве их 48 тысяч, 37 тысяч – в Петербурге. В Ростовской области функционирует 28 тысяч контейнерных площадок, а в Нижегородской - 25 тысяч.

«Эта информация представлена в федеральной схеме обращения с отходами. Речь идет именно о контейнерных площадках. На каждой из них разное количество контейнеров: порядка трех-четырех на объекте», — пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Глава РЭО также обратил внимание, что федеральная схема позволит видеть данные по обработке, утилизации и захоронению в каждом конкретном регионе.

«Это, в свою очередь, будет способствовать контролю за балансом соотношения работы по обращению с отходами, а впоследствии регулировать деятельность региональных операторов, которые ведут эту деятельностью», — подчеркнул Денис Буцаев.

Минприроды России утвердило федеральную схему обращения с отходами в конце 2022 года. Она включила в себя перспективные объекты до 2030 года. В федсхему вошли 1240 объектов, в том числе 419 — по обработке отходов и 243 — по компостированию.

По оценке главы РЭО, федеральная схема стала важной составляющей мусорной реформы. Создаваемые объекты смогут претендовать на средства господдержки из федерального бюджета и ППК РЭО. “К 2030 году мы сможем прийти к показателям по сортировке 100% отходов и снижению захоронения отходов на 50%, которые обозначены президентом в национальном проекте „Экология“», — пояснил Денис Буцаев.