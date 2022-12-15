Экология 15 декабря 2022, 15:03 Московская и Новосибирская области стали лидерами по торгам пластиковым мусором

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Всего регионы за 3 месяца разместили на Бирже ВМР пластиковых отходов на 75 млн рублей

Совокупная сумма всех предложений по купле-продаже различных пластиковых отходов, размещенных с сентября на электронной торговой площадке РЭО, составила 75,4 миллиона рублей. В ТОП-5 регионов по объему размещенного пластикового сырья вошли Московская область, Москва, Новосибирская область, Пермский край и Удмуртия.

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«В сентябре РЭО запустил новый уникальный цифровой проект — биржу ВМР. Это площадка, на которой можно найти покупателя или продавца вторсырья и, соответственно, купить или продать его. Также здесь можно получить услуги, сопровождающие сделки. И всё это — прозрачно и честно, поскольку все участники платформы проходят специальную верификацию. Только за сентябрь на ней было размещено контрактов на 73 миллиона рублей. А уже сегодня эту цифру догнали только лоты, связанные с пластиковыми отходами, — их стоимость в целом составляет 75,4 миллиона рублей. Мы считаем, что это высокий показатель востребованности данного сервиса. Это показывает как востребованность сервиса, так и востребованность полимерных отходов», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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«Больше всего лотов по сделкам с пластиковым сырьем разместила Московская область — на 21,1 миллиона рублей. У Новосибирской области — на 10,7 миллиона рублей, Москвы — 3 миллиона рублей, Пермского края — 2,7 миллиона рублей, Удмуртии — 2,1 миллиона рублей и Саратовской области — 1,15 миллиона рублей», — руководитель проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов.

Напомним, на площадке также можно выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. Использовать электронную торговую площадку могут профессиональные участники отрасли обращения с ТКО: производители и импортеры товаров, утилизаторы, заготовители, поставщики оборудования.

Стать участником биржи, размещать лоты и быть задействованным в торгах, можно зарегистрировавшись по ссылке: https://etp.alliance-eco.ru/.