Московская буря и потоп придут на Урал к выходным

Аномальная жара, которая сейчас установилась на Урале, может смениться похолоданием, ливнями и грозами. О такой переменчивости погоды рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов, сообщил Ura.ru.

По словам метеоролога, уже в это воскресенье на Урале ожидается московский сценарий. Если в первой половине дня воздух прогреется до +35 градусов, то с полудня регион настигнет холодный фронт. При этом температура воздуха снизится на 10-12 градусов.

Шувалов подчеркнул, что вслед за Екатеринбургом, сильные ливни придут и в остальные регионы Урала. В Тюмени, Челябинске и Магнитогорске 5 июля также установится облачная и ветреная погода.

С таким прогнозом согласился заведующий кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук, профессор Александр Кислов. Он подчеркнул, что смена одного климатического явления на другое всегда происходит резко. За жарким солнцем, вероятнее всего, следует ждать сильного и затяжного ливня.