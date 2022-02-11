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    11 февраля 2022, 22:09

    «Москоксу» поручили снизить негативное воздействие на окружающую среду

    Александр Блинов

    В Ленинском городском округе при мониторинге воздуха выявили превышение максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в зоне влияния выбросов предприятия «Москокс». Заводу поручили провести мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

    «Москоксу» поручили снизить негативное воздействие на окружающую среду

    Инспекторы «Мособлэкомониторинга» за последний год провели 56 выездов передвижной лаборатории и отобрали пробы воздуха в 191 точке Ленинского городского округа, чтобы определить уровень загрязнения.

    Росприроднадзор при проверке установил, что данные о примененных для расчета выбросов концентрациях в конденсате веществ сероводород, аммиак, нафталин, цианистый водород и фенол не подтверждены документами и значительно занижены относительно средних отраслевых показателей. Вклад «Москокса» в загрязнение воздуха по нафталину составил 100%. Также на источниках «Москокса» выявили вещества, не учтенные в конкретных источниках выбросов: это фенол, этилбензол, ксилол, сероводород и толуол.

    «Москоксу» поручили провести природоохранные мероприятия для снижения негативного воздействия на окружающую среду и сообщить о результатах.

    Завод «Москокс» находится в городе Видном. На нем производят кокс, бензол и каменноугольную смолу.

    Неблагоприятная окружающая среда пагубно сказывается на здоровье людей, особенно проживающих вблизи производств, что приводит к повышению смертности. Одной из важнейших задач в обеспечении экологической безопасности является внедрение технологий, направленных на снижение выбросов вредных веществ.