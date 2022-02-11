«Москоксу» поручили снизить негативное воздействие на окружающую среду

В Ленинском городском округе при мониторинге воздуха выявили превышение максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в зоне влияния выбросов предприятия «Москокс». Заводу поручили провести мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Инспекторы «Мособлэкомониторинга» за последний год провели 56 выездов передвижной лаборатории и отобрали пробы воздуха в 191 точке Ленинского городского округа, чтобы определить уровень загрязнения.

Росприроднадзор при проверке установил, что данные о примененных для расчета выбросов концентрациях в конденсате веществ сероводород, аммиак, нафталин, цианистый водород и фенол не подтверждены документами и значительно занижены относительно средних отраслевых показателей. Вклад «Москокса» в загрязнение воздуха по нафталину составил 100%. Также на источниках «Москокса» выявили вещества, не учтенные в конкретных источниках выбросов: это фенол, этилбензол, ксилол, сероводород и толуол.

«Москоксу» поручили провести природоохранные мероприятия для снижения негативного воздействия на окружающую среду и сообщить о результатах.

Завод «Москокс» находится в городе Видном. На нем производят кокс, бензол и каменноугольную смолу.

Неблагоприятная окружающая среда пагубно сказывается на здоровье людей, особенно проживающих вблизи производств, что приводит к повышению смертности. Одной из важнейших задач в обеспечении экологической безопасности является внедрение технологий, направленных на снижение выбросов вредных веществ.