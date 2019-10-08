Мощный выброс метана зафиксирован в Восточно-Сибирском море. Насколько это опасно

Ученые зафиксировали необычно мощный выброс метана в Восточно-Сибирском море. О том, повлияет ли это на экологию и жизнь людей, «360» поговорил с директором Всероссийского института природы, заслуженным экологом России Андреем Пешковым.

Экспедиция на борту научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» изучает выбросы парниковых газов в морях Восточной Арктики. Ученые уже нашли мощные сипы (газовые фонтаны) — «проявления деградации подводной мерзлоты и выброса метана на поверхность воды». Концентрация газа в воздухе была в 6-7 раз выше средних значений.

По словам Пешкова, речь идет о «разовом выбросе».

«Это все время происходит и ничем грозить не может. Просто раньше это не фиксировали, а сейчас умудрились зафиксировать», — заявил эколог.

Источник фото: телеканал ОТВ

Он отметил, что «обычные люди могут не беспокоиться», потому что это «периодические природные процессы, где лес поглощает парниковые газы, океан их накапливает и выбрасывает».

«Это фиксируется в северных морях, просто никто не лазил так близко», — добавил собеседник телеканала.

Директор Всероссийского института природы отметил, что накопление метана вызвано разложением органики. Аналогичные процессы приводят к образованию залежей нефти и добываемого природного газа.

При этом эколог назвал «байками» глобальное потепление, которое, по его мнению, тоже является «нормальным процессом».

«То, что пытаются выдать за глобальное потепление, — это нормальный процесс. Это флуктуация температуры относительно какого-то среднего. Мы сейчас наблюдаем рост температуры. А в геологической перспективе нам надо готовиться к оледенению, валенки запасать. Глобальное потепление коснется в какой-то короткий период тех районов, которым может угрожать повышение уровня Мирового океана. Допустим, Голландии, островных территорий, Венеции. А в остальном я не вижу никаких оснований для беспокойства», — сказал Пешков.

По словам ученого, «на природу мы влиять не можем», однако можно повлиять на загрязнение среды обитания, вырубку сибирских лесов и другие экологические проблемы.