Мощный циклон со шквальным ветром обрушится на Дальний Восток

На Дальний Восток надвигается мощный циклон. Он принесет с собой резкий ветер с порывами до 40 метров в секунду. По прогнозам, непогода может нарушить жизнеобеспечение на всей территории Дальневосточного федерального округа.

О надвигающейся стихии предупредили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Там отметили, что кроме сильнейшего ветра, циклон принесет с собой сильные осадки смешанного типа.

«Прогнозируются нарушения в работе систем жизнеобеспечения населения во всех субъектах округа, за исключением Забайкальского края и Республики Бурятия», — приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Максима Бедило.

В этот же период ожидаются перебои в работе систем жизнеобеспечения и на территории других областей. Из-за значительного налипания мокрого снега на провода возможны обрывы линий электропередачи, такие неполадки прогнозируются в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Тверской областях.