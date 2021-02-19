Мощный снегопад обрушится на Петербург

В ближайшие четыре дня в Санкт-Петербурге может выпасть месячная норма осадков. Снегопад начнется в субботу, 20 января. Пик непогоды придется на 23 февраля. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Предстоящие длинные выходные в Санкт-Петербурге будут снежными и умеренно морозными. Мощный североатлантический циклон, приближаясь с северо-запада, проведет первую репетицию снегопадов уже в субботу, но пока снег будет небольшим. Далее осадки будут постепенно усиливаться, и в воскресенье и понедельник станут умеренными, а снежный пик обвалится в праздник, 23 февраля», — написал Леус на своей странице в Facebook.

По его словам, снег временами будет сильным, с порывистым ветром и метелями. За четыре дня в Санкт-Петербурге может выпасть от 25 до 35 миллиметров осадков при месячной норме в 31 миллиметр. Леус отметил, что в эти дни в городе будет -6...-11 градусов.

Снег прекратится 24 февраля, но это не последний снегопад в Санкт-Петербурге этой зимой, предупредил синоптик.