Мощный шторм надвигается на Петербург. Город приготовился к потопу

Петербург в ожидании сильнейшего шторма. Из-за него Нева может выйти из берегов и затопить город. Чтобы не допустить катастрофы, в Северной столице решили закрыть дамбу.

Как сообщил сайт комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС), вода в устье Невы может подняться на 180 сантиметров.

По распоряжению МЧС России по Санкт-Петербургу затворы КЗС «начали движение на закрытие водопропускных отверстий». В целях безопасности остановили судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

«В ночь с 17 на 18 февраля 2020 года ожидается усиление юго-западного ветра до 28 метров в секунду и повышение уровня воды в устье реки Невы на 180 сантиметров», — говорится в сообщении сайта КЗС.

На севере Скандинавии сформировался циклон, который и привел к ухудшению метеоусловий в регионе. В Петербурге объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.