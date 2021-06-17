Мощный ливень с ветром обрушился на Ростов-на-Дону

Мощный ливень и порывистый ветер бушуют в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Стихия повалила деревья и поломала рекламные щиты. Движение на дорогах города остановилось. В городе поднялся уровень воды. Затопило подвал одного дома. Штормовое предупреждение будет действовать в Ростове-на-Дону, по меньшей мере, сутки. Сами горожане в шутку назвали непогоду локальным концом света.

Ранее мощный ураган обрушился на Алтайский край. От разгула стихии пострадало фермерское хозяйство в селе Старая Тараба в Кытмановском районе.