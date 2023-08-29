Мощные землетрясения произошли рядом с Индонезией | 360°

Экология 29 августа 2023, 16:58 Мощные землетрясения произошли рядом с Индонезией

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Два землетрясения произошло у берегов Индонезии. Об этом сообщил VSE42.RU.

Эпицентр первого расположился на расстоянии 200 километров севернее Матарама. Там проживают порядка 318 тысяч человек. Очаг находился на глубине 518 километров, написал RT.

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Эпицентр второго землетрясения зафиксировали в 192,1 километре от города Лабуан-Ломбок. Глубина расположения очага составила 515,8 километра, написали «Дни.ру».