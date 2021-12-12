Москвичам пообещали «мощные» сугробы

После потепления в столицу придут морозы со снегопадами. Жители и гости города увидят «мощные» сугробы, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, декабрь в Москве будет и дальше напоминать «погодный сэндвич», в котором тепло сменяется холодом. В течение новой рабочей недели температурные показатели будут превышать климатическую норму.

«Впрочем, грядущее потепление не будет столь критичным и не сумеет уничтожить потенциал прочно обосновавшейся зимы с мощными сугробами и морозами, опережающими климатический календарь на целых две-три недели», — процитировало Тишковца РИА «Новости».

Ведущий сотрудник «Фобоса» отметил, что в первой половине недели температура ночью составит от -1 до -6 градусов. Днем столбики термометров будут показывать близкие к нулевым значения. При этом ожидается ухудшение видимости на улице, а также небольшой снег. В четверг, 23 декабря, в городе наступит оттепель, так как воздух прогреется до плюсовых значений.

«С наступлением выходных зима вернет, казалось бы, пошатнувшиеся позиции. В темное время суток похолодает до -5…-10, днем не выше -1…-6, что точь-в-точь укладывается в многолетнюю норму декабря», — заявил Тишковец.

Он добавил, что в воскресенье, 19 декабря, начнутся обильные снегопады. В результате сугробы вырастут до 25-30 сантиметров. Такие значения будут в два раза выше нормы. В конце декабря москвичей ждет усиление морозов.