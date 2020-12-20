Мощные снегопады придут в московский регион на следующей неделе

Снегопады и метели обрушатся на Москву в конце следующей недели. Их принесет с собой циклон «Грета» — в столице выпадет половина месячной нормы осадков, сугробы достигнут 20 сантиметров.

Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он рассказал, что первая половина следующей недели обойдется без погодных сюрпризов — с понедельника по среду в столице будут держаться пасмурная погода и высокая влажность. Температура продолжит колебаться возле нулевой отметки, а существенных осадков не предвидится.

Вторая половина недели «ознаменуется катаклизмами», которые принесет с собой североатлантический циклон «Грета». Снег пойдет вечером в среду, но в течение первых 1,5 суток будет слабо интенсивным.

«Однако в пятницу и в ночь на субботу, с выходом „ныряющей Греты“, центр которой пройдет через Москву, погода резко ухудшится — на москвичей и жителей Центральной России обрушатся мощные снегопады и метели с ухудшением видимости до „молока“ со снежными заносами и переметами на дорогах, что может привести к коллапсу наземного и авиатранспорта», — рассказал Тишковец.

По предварительным прогнозам, выпадет 20-25 миллиметров осадков — это половина месячной нормы в декабре. За счет этого сугробы увеличатся вдвое и достигнут 20 сантиметров в Москве и 25 сантиметров — в некоторых частях Подмосковья. Это соответствует многолетней норме конца декабря.

При этом температура воздуха в пятницу упадет до -2 — 25 градусов, а в субботу снизится еще на несколько градусов, до -4 — -7. Порывы ветра будут достигать 10-15 метров в секунду.