Мощные снегопады придут в московский регион на следующей неделе
Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он рассказал, что первая половина следующей недели обойдется без погодных сюрпризов — с понедельника по среду в столице будут держаться пасмурная погода и высокая влажность. Температура продолжит колебаться возле нулевой отметки, а существенных осадков не предвидится.
Вторая половина недели «ознаменуется катаклизмами», которые принесет с собой североатлантический циклон «Грета». Снег пойдет вечером в среду, но в течение первых 1,5 суток будет слабо интенсивным.
«Однако в пятницу и в ночь на субботу, с выходом „ныряющей Греты“, центр которой пройдет через Москву, погода резко ухудшится — на москвичей и жителей Центральной России обрушатся мощные снегопады и метели с ухудшением видимости до „молока“ со снежными заносами и переметами на дорогах, что может привести к коллапсу наземного и авиатранспорта», — рассказал Тишковец.
По предварительным прогнозам, выпадет 20-25 миллиметров осадков — это половина месячной нормы в декабре. За счет этого сугробы увеличатся вдвое и достигнут 20 сантиметров в Москве и 25 сантиметров — в некоторых частях Подмосковья. Это соответствует многолетней норме конца декабря.
При этом температура воздуха в пятницу упадет до -2 — 25 градусов, а в субботу снизится еще на несколько градусов, до -4 — -7. Порывы ветра будут достигать 10-15 метров в секунду.