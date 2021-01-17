Мощные морозы предсказали на Крещение в московском регионе

На Крещение, в ночь на 19 января, в московском регионе ожидаются морозы до −21 градуса, а местами будет даже до −28. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В ночь − 21…−26 градусов, в пониженных местах до −28 градусов. Совсем не жарко в Крещенскую ночь. Температура от −19 до −24 градусов. По-настоящему холодная», — передает РИА «Новости» его слова.

Синоптик отметил, что и днем будет также холодно — от −15 до −20 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос Михаил Леус рассказал «360», что в первой половине следующей недели ожидаются сильные морозы и солнце, но к концу недели придет потепление. В понедельник днем осадков не ожидается, будет проглядывать солнце. В четверг в Москве днем будет −1…−3, в области — 0…−5.

Для купания в праздник Крещения в Московской области подготовили 220 мест. Везде оборудованы теплые раздевалки, а подходы к проруби усыпаны сеном. Водолазы проверили все купели. Сотрудники МЧС каждый день измеряют толщину льда на водоемах у купелей. Специалисты рекомендуют взять с собой на купание два комплекта сменной сухой одежды и обуви, полотенце.