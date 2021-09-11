Мощные ливни затопили город на Сахалине. Видео

Мощные ливни обрушились на город Макаров в Сахалинской области. Дожди подтопили дороги и улицы, по которым теперь идут грязевые реки. Местные жители публикуют кадры с последствиями стихии в соцсетях.

Сахалин накрыло дождями минувшей ночью — они льют до сих пор. Осадки отмечены в 13 районах. Особенно тяжело пришлось городу Макаров. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Спасатели эвакуировали жителей нескольких населенных пунктов.

Ливневые канализации не справляются с обильными осадками. На дороги хлынули сели. Водителей предупредили об опасности. В местной администрации сообщили, что ситуация находится под контролем. Специалисты работают над устранением последствий непогоды.

Жители беспокоятся, что может прорвать плотину. Как сообщил сайт Astv.ru, края плотины сейчас укрепляют мешками с песком. Спецтехника откачивает и сбрасывает воду.

Синоптики прогнозировали, что неблагоприятная погода продлится до воскресенья. В МЧС предупредили о возможном резком подъеме уровня воды в реках на 0,5-1,5 метра.

В Минприроды ранее заявили, что каждый год наводнения в России наносят стране ущерб в размере 75 миллиардов рублей.