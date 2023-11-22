Экология 22 ноября 2023, 11:53 Мощности по размещению ТКО создали в Курской области РЭО

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Два новых участка размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) общей мощностью 350 тысяч тонн построили в Курской области.

«Реформа отрасли по обращению с отходами началась в нашей стране в 2019 году, до 2030 года мы должны обеспечить сортировку 100% ТКО и снижение захоронения ТКО в 2 раза. РЭО проводит работу по оцифровке действующих полигонов, чтобы понимать их наполняемость, а также по мониторингу строительства и реконструкции объектов обращения с ТКО. В 2023 году в Курской области получены разрешения на ввод в эксплуатацию двух новых карт объектов размещения ТКО суммарной мощностью 350 тысяч тонн в год», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Для достижения национальной цели развития Российской Федерации до 2030 года в Курской области планируется создание и ввод в эксплуатацию новых мощностей по обработке и утилизации ТКО в 2026–2027 годах.

Создание новых мощностей по размещению ТКО велось региональными операторами Курской области ООО «Экопол» и АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска» в рамках соглашений об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Курской области между регионом и каждым из региональных операторов. Общая стоимость введенных в эксплуатацию объектов составила порядка 70 млн рублей.

«Строительство в Октябрьском районе ООО „Экопол“ велось за счет собственных средств, а работы АО „Спецавтобаза по уборке г. Курска“ осуществлялись в рамках утвержденной инвестиционной программы», — отметил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

Новые карты были введены в Октябрьском и Курском районах мощностью 150 и 200 тысяч тонн в год соответственно. Прием ТКО уже ведется на полигоне в Курском районе, эксплуатация мощностей полигона в Октябрьском районе возможна после его включения в Государственный реестр объектов размещения отходов.