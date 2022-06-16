Мощности переработки отходов на переполненном полигоне Алтая увеличат после рекультивации

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Алтай Олег Хорохордин в четверг, 16 июня, в рамках работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о взаимодействии. Сотрудничество предполагает создание на территории Республики Алтай устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), обеспечивающей сортировку 100% отходов и двукратное снижение объема отходов, направляемых на полигоны.

«Подписали с Алтаем соглашение, в рамках которого в республике будет построен новый объект обращения с твердыми коммунальными отходами. Это будет современный комплекс по сортировке, обработке, утилизации и захоронению ТКО, который появится после рекультивации старого полигона. У нового современного объекта размещения будут увеличены мощности переработки. Благодаря нему будут достигнуты целевые показатели, обозначенные в нацпроекте „Экология“ на 2030 год, согласно которым объемы захоронения отходов на полигонах должны сократиться в два раза — до 50%», — отметил Денис Буцаев.

Олег Хорохордин отметил, что имеющийся в селе Майма полигон по переработке и утилизации ТКО переполнен. Из республиканского бюджета выделены средства на подготовку проектно-сметной документации на его рекультивацию, документ будет готов в следующем году. Объект, по мнению главы региона, сможет стать одним из инвестиционных проектов Российского экологического оператора. По словам руководителя субъекта, подписание соглашения является своевременным и актуальным.

«У нас есть понимание того, насколько важна эта работа, особенно в нашем субъекте — одном из самых экологически чистых регионов России. Точки соприкосновения есть, компания „Российский экологический оператор“ выразила готовность принять необходимые меры поддержки инвестиционных проектов на территории республики. Соглашение, заключенное с Российским экологическим оператором, даст возможность Республике Алтай получить меры поддержки для реализации проекта по созданию и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обращение с твердыми коммунальными отходами», — подчеркнул Олег Хорохордин.