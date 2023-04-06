Экология 06 апреля 2023, 17:17 Мощность мусоросортировки в Пермском крае увеличили до 80 тысяч тонн после реконструкции

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На объекте установили отечественное оборудование, что позволило сократить затраты на реконструкцию.

Реконструкция мусоросортировочного комплекса в с. Лобаново в Пермском крае позволила увеличить мощность обработки с 50 до 80 тысяч тонн.

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«На реконструированном объекте по обращению с твердыми коммунальными отходами (с. Лобаново) в Пермском крае, за счет установленного отечественного оборудования, на 30 тысяч тонн в год увеличилась мощность объекта в целом. После проведенной реконструкции планируется отбирать до 15% вторичных материальных ресурсов. И, конечно же, направлять отобранные ресурсы в дальнейшем на утилизацию. При этом стоимость проведенной модернизации составила 14,5 млн рублей, это относительно небольшие капитальные затраты, которые объясняются применением отечественного оборудования», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реконструкция мусоросортировочного комплекса вблизи села Лобаново Пермского края была завершена 27 марта 2023 года в рамках реализации инвестиционной программы ООО «УралРегионСнаб». Отходы на комплекс транспортируются с Перми и прилегающих территорий региональным оператором АО «Пермский региональный оператор ТКО».

«Пермским краем планомерно осуществляется ввод мощностей по обращению с ТКО в рамках федерального проекта „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“. Начиная с 2019 года суммарно введено 210 тысяч тонн мощностей по обработке, 222,5 тысячи тонн — по утилизации, что позволило в феврале 2023 года направить на обработку и утилизацию соответственно 22,1% и 6,2% ТКО от общей массы образования ТКО в регионе. По сравнению с аналогичными показателями в конце 2021 года, фактические значения показателей выросли почти в 2 раза», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

До конца 2023 года ожидается ввод еще 3 перспективных объектов в Чайковском, Верещагинском и Лысьвенском городских округах, что позволит увеличить на 50 тысяч тонн мощности по обработке и на 50 тысяч тонн в год по размещению.