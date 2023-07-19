Экология 19 июля 2023, 06:17 Мощное землетрясение зарегистрировали у берегов Сальвадора Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Сальвадора в Центральной Америке Unsplash

Читать 360tv в

В акватории Тихого океана недалеко от берегов Сальвадора в Центральной Америке произошло землетрясение магнитудой 6,5. Очаг находился в 45 километрах от населенных пунктов, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Мощные подземные толчки зафиксировали 18 июля в 18:22 (19 июля в 03:22 по московскому времени). Очаг находился в акватории Тихого океана на глубине 70 километров в 45 километрах от города Чирилагуа. В этом населенном пункте проживают 6,3 тысячи человек. Информация о жертвах и разрушениях не поступала, объявления об угрозе цунами — тоже.

Реклама

Позднее Министерство окружающей среды Сальвадора сообщило в Twitter, что по уточненной информации, произошедшее землетрясение — магнитудой 6,8. Оно случилось в 66 километрах к югу от пляжа Эль-Эспино у побережья Усулутана на удалении 100 километров от крупных населенных пунктов.

У берегов Аляски 17 июля произошло землетрясение магнитудой 7,4. Геологическая служба США предупредила об угрозе цунами.