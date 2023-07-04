Экология 04 июля 2023, 08:35 Мощное землетрясение произошло у берегов Азербайджана Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море у берегов Азербайджана Unsplash

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Республиканская сейсмологическая служба зафиксировала в Каспийском море у берегов Азербайджана землетрясение магнитудой 5,7. Специалисты предупредили о возможных афтершоках, сообщило РИА «Новости».

Подземные толчки в Каспийском море зарегистрировали после полуночи. Эпицентр находился в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района. По словам председателя региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям Анара Оруджлу, обошлось без разрушений.

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Жители Баку, Губа, Сиязань, Хачмаз, Сумгаит и прилегающей территории на Апшеронском полуострове ощутили землетрясение — в их домах затряслись мебель и люстры. Опасаясь за свою жизнь, они вышли на улицу.

Толчки ощутили в Азербайджане, Казахстане и Дагестане. Гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли предупредил агентство о возможных афтершоках.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Сахалине в конце июня. Подземные толчки почувствовали в селе Онор Смирныховского района.