Мощнейший снегопад придет в Центральную Россию в выходные

Сильнейший снегопад придет в Центральную Россию в выходные. О причинах такого погодного явления рассказал работник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец журналу Znak.

Причиной столь мощных осадков станет циклон под названием «Ульрих», приближающийся к центральной полосе. Он настигнет Россию, предположительно, 20 ноября.

Тогда же за небольшой промежуток времени выпадет до четверти нормы осадков за месяц. Аномальный снегопад может даже стать самым большим за последние 73 года, а ветер достигнет 18–23 метров в секунду — такая скорость его порывов приравнивается к шторму.

Циклон «Ульрих» создаст своеобразную «барическую пилу». Это явление предполагает резкие колебания атмосферного давления, когда оно сначала падает до минимальных значений, а потом стремительно растет. Так, к полудню давление опустится до аномальных 716 миллиметров ртутного столба, а потом снова поднимется до 731 миллиметра. Тишковец сравнил такое низкое давление, которое будет в 12:00, с давлением на большой высоте — как на верхних этажах башен комплекса «Москва-Сити».