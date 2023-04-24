Экология 24 апреля 2023, 00:51 Мощная магнитная буря накрыла Землю РИА «Новости»

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Мощная магнитная буря накрыла Землю. Ученые Института прикладной геофизики повысили класс возмущенности до G4 — предпоследнего по шкале от одного до пяти.

Уровень G5 означает экстремально сильное возмущение, а G1 — слабое. Класс G4 предполагает, что на Земле могут быть серьезные нарушения радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Явление полярного сияния могут быть замечены даже в тропиках.

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В разных частях Московской области ранее заметили редкое для этих мест северное сияние. Пользователи соцсетей поделились фотографиями необычного явления. Его наблюдали в Химках, Можайске и других городах Подмосковья.

Космонавт Андрей Борисенко рассказал, как на работе МКС отражаются магнитные бури. Оборудование на космической станции ощущает влияние магнитных бурь не сильнее, чем на Земле, станция готова к таким явлениям.