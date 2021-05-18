Морской прилив желтого цвета заметили в Приморье

В некоторых районах на юге Приморского края заметили морской прилив желтого цвета. Руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей ННЦ МБ ДВО РАН Татьяна Орлова сообщила «Интерфаксу», что это явление не представляет опасности.

Местные жители обратили внимание, что вода в разных частях залива Петра Великого окрашена в желтый цвет. Интенсивный желтый залив заметили в районе поселка Андреевка в Хасанском районе. А во Владивостоке горожане наблюдали в бухте Федорова прилив оранжевого цвета.

Орлова предположила, что желтый прилив связан с цветением хвойных деревьев. Она отметила, что пробы еще не готовы, но на это указывает характер цветения.

«Огромное количество пыльцы хвойных деревьев, в том числе принесенной, возможно, и с территории Китая, где искусственные массовые высадки хвойных деревьев, оседает на поверхности моря. Формируются скопления, которые видно невооруженным глазом», — сообщила она.

По словам Орловой, такое явление нередко приходится наблюдать в конце мая и начале июня.

Желтый прилив исчезнет, когда изменится направление ветра.