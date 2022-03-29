Морской гриб, который способен разлагать пластик, нашли в Китае

Ученые из Института океанологии Китайской академии наук обнаружили морской гриб, который может разлагать пластик. Об этом сообщила НСН со ссылкой на агентство China News Service.

По данным издания, гриб может разлагать 95% пластика, не нанося вреда экологии. Ученые обнаружили его на одном из образцов пластика. Они выяснили, что благодаря находке материал уменьшился и поменял цвет.

Ученые отметили, что такое открытие важно для сохранения окружающей среды.