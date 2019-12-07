Морских слонов одели в шапочки. Так они помогут изучить климат

Американские ученые одели морских слонов в симпатичные шапочки с антенной. Эксперты NASA считают, что так они помогут исследовать океанские течения: морские слоны будут передавать данные на спутник. Эти данные будут использовать, чтобы лучше понять изменение климата Земли.

Головной убор состоит из антенны и датчика, который отслеживает температуру воды в океане, в которой плавает тюлень. Ученые из NASA используют данные, собранные этим датчиком, чтобы лучше понять, как океаны и течения накапливают энергию при глобальном изменении климата.

Успешный опыт таких исследований уже есть. Так, в 2014 году самка морского слона собирала для ученых данные в течение долгого времени. Она погружалась в океанские течения по 80 раз в сутки, написал сайт Space.Com.

Исследователи утверждают, что если ученые не смогут разобраться, как именно перемещается тепло через океанские течения, это в итоге повлияет на точность прогнозов по поводу изменений климата в глобальном масштабе.

«Неточное представление может значительно исказить понимание о количестве тепла, которое циркулирует в океане из глубин на поверхность и обратно. И, как следствие, можно потенциально ошибиться в оценке количества тепла, которое может поглотить океан», — рассказала ведущий специалист лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии Лия Зигельман.

По ее словам, намеченные исследования могут иметь важное значение для прогнозов по поводу нашего климата, а также для верной оценке роли мирового океана в компенсации последствий глобального потепления.