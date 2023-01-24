Экология 24 января 2023, 07:47 Морозы во Владивостоке побили 101-летний рекорд Эксперт гидрометцентра Чулков: морозы во Владивостоке побили рекорд 1922 года РИА «Новости»

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Столбик термометра во Владивостоке ночью опустился до -27,5 градусов. Морозы побили рекорд 1922 года, рассказал ТАСС ведущий специалист Приморского гидрометцентра Виктор Чулков.

Среднесуточные температуры воздуха на 7–11 градусов ниже климатической нормы за сутки зафиксировали на 22 метеостанциях Приморского края, в том числе во Владивостоке. Предыдущий исторический минимум температуры на эту дату составлял -25,9 градуса.

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По словам Чулкова, ночью до -40 опустилась температура в Спасском районе Приморского края. На побережье при сильном ветре — до 22 метров в секунду — было менее -25 градусов.

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В Приморье с 21 по 26 января действует штормовое предупреждение из-за аномального холода. В связи с вторжением холодной арктической воздушной массы среднесуточные температуры воздуха будут опускаться на 7–15 градусов ниже климатической нормы. В отдельные ночи в центральных районах возможны морозы ниже -43 градусов, в западных — ниже -40 градусов, в восточных — ниже -35 градусов.