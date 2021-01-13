Морозы до -40 спрогнозировали в Курганской области
Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявил о том, что в ночь на 14 января в регионе ожидаются морозы до 40 градусов. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Они уточнили, что днем температура поднимется до 22-27 градусов ниже нуля. Также вероятен ветер до семи метров в секунду.
«В ночь на 14 января 2021 года местами по области ожидается сильный мороз с минимальными температурами воздуха до минус 40 градусов», — говорится на сайте центра.