Морозы до -40 спрогнозировали в Курганской области

Они уточнили, что днем температура поднимется до 22-27 градусов ниже нуля. Также вероятен ветер до семи метров в секунду.

«В ночь на 14 января 2021 года местами по области ожидается сильный мороз с минимальными температурами воздуха до минус 40 градусов», — говорится на сайте центра.