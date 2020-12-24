Морозы придут в Санкт-Петербург на Крещение

«После Нового года есть вероятность того, что к Крещению будут морозы. Это получалось по долгосрочным прогнозам, но пока предварительно», — отметил синоптик.

В ближайшие дни в Северную столицу нагрянут заморозки, столбик термометра опустится ниже нуля. А в саму новогоднюю ночь будет не сильно холодно.

Аномальные морозы до -55 градусов накроют север Сибири. Температура станет экстремальной холодной из-за смещения арктического циклона. В ЯНАО ночью температура опустится до -50 градусов, а на юге Таймыра столбики термометра покажут от -45 до -50 градусов.

Все это не перемена климата, а смена характера погоды, рассказала «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Раньше по северу европейской территории перемещались атлантические циклоны, которые несли туда теплый воздух. Теперь же этот процесс нарушился. В связи с этим в некоторых регионах распространилось влияние практически приполярного антициклона с очень холодным воздухом.