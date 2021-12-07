Морозы придут на смену снегопадам в московском регионе

Обрушившиеся на Москву и Московскую область снегопады закончились, но окончательные итоги подводить по осадкам пока рано. Впереди у жителей столичного региона испытание морозами. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

Температура воздуха начнет опускаться к вечеру среды. Столбики термометров преодолеют нулевую границу и остановятся на показателях -7…-9 градусов. Но это еще не предел.

Скандинавский антициклон переместится с северо-запада России на восточные границы Подмосковья и принесет с собой холодный воздух. Вечером в четверг в столичном регионе ожидается уже -10 градусов.

Апогей похолодания придется на пятницу, когда температура воздуха в Москве опустится до -15…-17 градусов, а по области — до -20.

Морозы задержатся в регионе почти на все выходные. Они ослабят хватку только во второй половине воскресенья, когда температура поднимется до -2...-4 градусов. В ближайший понедельник станет еще теплее, а местами пройдет снег.