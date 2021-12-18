Морозы под −30 придут в Подмосковье на следующей неделе

Резкое похолодание придет в некоторые регионы России в ближайшие дни. Температура опустится на −16…−20 градусов ниже нормы.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он уточнил, что это касается в первую очередь ЯНАО и севера Красноярского края. Также в Московской области похолодает до −26 градусов, добавил эксперт.

По его данным, наступление морозов связано с холодными воздушными массами, которые придут из приполярных регионов. В европейской части России воздух придет не с Баренцева моря, как обычно, а с Таймыра.

Вильфанд уточнил, что температура на 9–14 градусов ниже обычного ожидается в Ненецком автономном округе и Архангельской области. Это продлится до 22 декабря. В Карелии и Коми этот показатель составит 8–14 ниже нормы.

«С воскресенья холодный воздух будет перетекать в Северо-Западный федеральный округ, 20 декабря — в регионы Центрального федерального округа. А с 21 декабря холод придет в центр Европейской России», — объяснил Вильфанд.