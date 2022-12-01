Экология 01 декабря 2022, 17:58 Морозы и ясная погода придут в Кемеровскую область в выходные

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Синоптики спрогнозировали морозы, гололед и ясную погоду в Кемеровской области в ближайшие выходные. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на местный гидрометцентр.

В пятницу, 2 декабря, ночью ожидается -21…-26 градусов, местами до -32. Днем потеплеет до -18…-23 градусов. Возможен небольшой снег и дымка, на дорогах будет гололед.

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В субботу и воскресенье, 3 и 4 декабря, ночная температура опустится до -24…-29 градусов, местами до -34. Днем будет в районе -18…-23 градусов, без осадков.

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