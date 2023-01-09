Экология 09 января 2023, 05:15 Морозы до 60 градусов зафиксировали в Якутии Синоптики зафиксировали 60-градусные морозы в Якутии Unsplash

Читать 360tv в

Синоптики зафиксировали в Оймяконе 59-градусные морозы. Об этом сообщило Якутское управление по Гидрометеорологии.

Оймякон и Верхоянск являются в Якутии полюсами холода, то есть районами с наиболее низкими зарегистрированными температурами. Согласно данным на карте метеонаблюдений, в Оймяконе в понедельник, 9 января, ожидается до -59 градусов. В центре и на западе республики ночью будет от -37 до -42 градусов. На северо-востоке и северо-западе ожидается -54…-59 градусов, на юге будет -26…-36, а юго-западе прогнозируется -21…-26 градусов.

Реклама

«Днем -35…-40, на северо-востоке и северо-западе -45…-50, на юге -23…-28, на юго-западе местами -11…-16. В городе Якутске -38 градусов», — уточнили в управлении.

Реклама

Ранее о морозной погоде в ряде регионов России предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он сообщал, что самая холодная погода ожидается в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области. Во Владимирской и Ивановской областях столбики термометров 9 января покажут до -35 градусов. В Архангельской области и Ненецком автономном округе будет до -30…-37 градусов.