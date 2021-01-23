Морозы до -58 ожидаются на севере Иркутской области с 23 по 25 января

В ближайшие три дня — субботу, воскресенье и понедельник — на севере Иркутской области ожидаются морозы до -58 градусов. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Об этом говорится в сообщении, которое было размещено на сайте Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«23–25 января на севере Катангского района сохранятся сильные морозы с минимальными температурами воздуха -55…-58 градусов», — указано в сообщении.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в области из-за очень низких температур воздуха. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, уточняется в сообщении.

При этом жителей Центрального федерального округа ждет аномальная оттепель, ранее сообщил Росгидромет. В период с 23 по 27 января температура воздуха будет находиться днем в пределах от нуля до +5 градусов тепла. Такие значения будут на 8-12 градусов выше климатической нормы.

Россиянам стоит привыкнуть к аномальной погоде, являющейся естественным последствием глобального потепления, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.