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    15 января 2021, 08:27

    Морозы до −18 градусов пообещали жителям московского региона 15 января

    Наза Салех Захи

    Облачная погода с прояснениями и температура до −18 градусов ожидается в московском регионе в пятницу, 15 января. Об этом говорится в сообщении на сайте «Метеоновости».
    Морозы до −18 градусов пообещали жителям московского региона 15 января

    Синоптики рассказали, что сильных осадков не ожидается. Днем в Москве — до −14…−16 градусов, в области столбики термометра могут опуститься до отметки −18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер с порывами до 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление — 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 80%.

    По словам специалистов, такая погода не должна сказываться на состоянии здоровых людей. Гипертоники, гипотоники, а также люди с бронхиальной астмой и частыми приступами бронхоспазма могут почувствовать себя хуже. Об этом написало Агентство городских новостей «Москва». Им лучше воздержаться от походов на улицу и иметь при себе лекарства первой помощи для купирования приступов.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что потепление ждет жителей московского региона в начале следующей недели. Будет морозно, но столбики термометров не будут опускаться ниже −7…−10 градусов.