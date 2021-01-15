Морозы до −18 градусов пообещали жителям московского региона 15 января

Синоптики рассказали, что сильных осадков не ожидается. Днем в Москве — до −14…−16 градусов, в области столбики термометра могут опуститься до отметки −18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер с порывами до 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление — 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 80%.

По словам специалистов, такая погода не должна сказываться на состоянии здоровых людей. Гипертоники, гипотоники, а также люди с бронхиальной астмой и частыми приступами бронхоспазма могут почувствовать себя хуже. Об этом написало Агентство городских новостей «Москва». Им лучше воздержаться от походов на улицу и иметь при себе лекарства первой помощи для купирования приступов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что потепление ждет жителей московского региона в начале следующей недели. Будет морозно, но столбики термометров не будут опускаться ниже −7…−10 градусов.