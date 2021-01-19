Морозы более -60 градусов зафиксировали в Якутии

Столбики термометров показали -60 градусов мороза сразу в нескольких населенных пунктах Таттинского района Якутии. Из-за такой низкой температуры были отменены занятия в некоторых школах, сообщили в районом управлении образования.

«Во всех школах сегодня объявлен актированный день. В селе Ытык-Кюель — -55 градусов <…> -60 градусов — в [селах] Кыйы, Усть-Татта (село Булун), Хара-Алдан, Дайа-Амгата, в селе Чымнайи — -61 градус», — привел ТАСС сообщение управления.

В других населенных пунктах зафиксировали от -55 до -59 градусов мороза. В связи с этим на удаленное обучение перевели более 2,8 тысячи школьников. При этом детские сады района закрывать не стали. Сразу всех учащихся отправили на дистанционку в Намском районе, где температура воздуха опустилась до -55 градусов. Также поступили в Амгинском и Чурапчинском районах. Там столбики термометров показывают -56 и -55 градусов соответственно.

Морозы пришли и в Якутск, где днем наблюдается -50 градусов. Всех школьников перевели на удаленное обучение с 19 по 25 января. Приказ подписало управление образования города.